تقرير: روما يرفض عرض يوفنتوس الضخم ويتمسك بـ زانيولو‎

يواصل يوفنتوس الإيطالي مساعيه من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل، بعد الخروج الأوروبي المبكر أمام أياكس الهولندي.

وأبعد أياكس السيدة العجوز من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بنتيحة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وظهرت بعض التقارير الإيطالية التي تفيد بإن الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون ضمن أبرز الراحلين، بالإضافة للبرازيلي دوجلاس كوستا.

يوجه يوفنتوس أنظاره نحو موهبة روما، الإيطالي نيكولو زانيولو الذي يتألق في صفوف الذئاب ويقدم أداءً قويا في الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس عرض على روما 50 مليون يورو من أجل ضم لاعب إنتر السابق.

إلا أن الجاليوروسي جاء ردهم حاسما برفض العرض المقدم من البيانكونيري.

فهل يتخلى روما عن لاعبه مستغلا العروض الكبيرة أم يُبقى على لاعبه الشاب في صفوفه.

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