ميلنر: ليفربول يستطيع هزيمة برشلونة.. هذا ما اختلف في فريقنا

يؤمن جيمس ميلنر لاعب ليفربول أن فريقه يستطيع الفوز على برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية الشهر الجاري وبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.

وقال ميلنر: "نستطيع الفوز على برشلونة ولكن ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "لعبت ضدهم مرتين من قبل مع مانشستر سيتي وهُزمت في كليهما وأتمنى أن يحالفني الحظ في المرة الثالثة".

وكان مانشستر سيتي واجه برشلونة في دور الـ16 من البطولة في عامي 2014 و2015 ولكنه خسر في الأربع مباريات ذهابا وإيابا.

وواصل ميلنر "برشلونة فريق به العديد من المواهب الفردية الرائعة وملعب كان نو رائع للغاية ومن المميز اللعب فيه يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لنصعب المهمة عليهم".

وأضاف "في المواسم الأخيرة انتصرنا على العديد من المنافسين في دوري الأبطال يجب أن نذهب إلى برشلونة متحلين بالثقة بغض النظر عن مدى صعوبة المواجهة".

وعما اختلف في ليفربول قال ميلنر: "عندما لم تكن الأمور تسير بشكل جيد في مباريات الموسم الجاري أصبح لدينا خبرة الخروج بنتيجة جيدة لنا".

وأتم "أصبحنا نعرف كيف نخرج بالنتيجة التي نريدها رغم صعوبة المواقف التي نواجهها".

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