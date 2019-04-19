هل انتهت مسيرة رامسي مع أرسنال بعد لقاء نابولي؟

هل انتهت مسيرة آرون رامسي مع أرسنال بعدما خرج من لقاء الفريق أمام نابولي الذي أقيم أمس الخميس؟ أوناي إيمري مدرب الفريق لا يعرف.

وقال إيمري لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة: "رامسي يعاني من إصابة عضلية وستحتاج إلى بعض الأسابيع للشفاء منها".

وبسؤاله هل انتهت مسيرة اللاعب الويلزي مع المدفعجية قال: "لا أعرف".

وينتهي تعاقد رامسي مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري ووقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وشارك رامسي خلال الموسم الجاري مع أرسنال في 40 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

ويستعد أرسنال لملاقاة فالنسيا الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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