ضمن 3 أرقام من فوزه على الإسماعيلي.. الزمالك أمام تحدي الـ60 نقطة

هزم الزمالك الإسماعيلي 2-0 وحصد نقطته الـ60 في الدوري هذا الموسم واحتل الصدارة المؤقتة في انتظار مواجهة الأهلي وبيراميدز، الفوز هو الأول للزمالك على الإسماعيلي في الدوري منذ فترة طويلة.

بالتحديد منذ 6 يوليو 2015، أي 1382 يوما شهدوا 6 مواجهات في الدوري بين الفريقين دون أي فوز للأبيض، 4 انتصارات للدراويش وتعادلين.

ولكن في نفس الوقت، سحق الزمالك الإسماعيلي برباعية مرتين في كأس مصر.

هدفا عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" فكا عقدة للزمالك في الدوري، ولكن هناك تحدي أكبر أمام الزمالك.

الزمالك هو أول فريق مصري يحصد 60 نقطة من 26 مباراة في الدوري منذ عام 2004/2005، وقد يكون مهددا بعدم حصد البطولة.

في كل النسخ منذ 2004/2005، حصد 60 نقطة أو أكثر بعد 26 مباراة تعني الفوز بالدوري، بل إن بعض أبطال تلك النسخ حصدوا رقما أقل من ذلك في نفس عدد المباريات.

يذكر أن فريق جوزفالدو فيريرا المتوج باللقب في 2015 حصد اللقب بعد أن كان قد فاز بـ61 نقطة من 26 مباراة، أكثر بنقطة مما حصده كريستيان جروس حتى الآن.

الأمر نفسه ينطبق على الأهلي، إذا حصد رقما أعلى من 60 في 26 مباراة سيكون أيضا مهددا بعدم الفوز بالدوري في ظل المنافسة العنيفة على اللقب.

على صعيد الهدافين، عزز يوسف إبراهيم "أوباما" مركزه الثالث كأفضل هدافي الزمالك المحليين بهدفه التاسع، ولم يسجل أكثر منه سوى محمود عبد المنعم "كهربا" بـ10 أهداف، ومحمود علاء بـ13 هدفا.

أما عمر السعيد فعادل أهداف الراحل عن الفريق كابونجو كاسونجو بالهدف الثالث في الدوري ليصبح الهداف الرابع للفريق.

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