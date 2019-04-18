خاص تفاصيل إصابة بوطيب أمام الإسماعيلي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

تعرض المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك لإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي. فما هي تفاصيل الإصابة؟

إصابة خالد بوطيب عبارة عن كدمة في مفصل الركبة، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يخضع بوطيب لأشعة يوم السبت للاطمئنان وتشخيص الإصابة بشكل نهائي.

أخبار متعلقة

مساعد جروس: الجميع أثبت جاهزيته للمشاركة في أي وقت أمير مرتضى: تدوير جروس لتفادي الإرهاق.. المشوار مازال طويلا ضمن 3 أرقام من فوزه على الإسماعيلي.. الزمالك أمام تحدي الـ60 نقطة مدرب الإسماعيلي: إصابة ساسي لم تؤثر على الزمالك.. فريق قوي للغاية لعنة الـ 1382 يوما لا تُصيب الفارس.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

الأشعة ستحدد مدة غياب خالد بوطيب عن الزمالك.

الزمالك انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

خالد بوطيب شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 22 ليشارك عمر السعيد بدلا منه.

انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

والآن الفارس يكسر اللعنة ويحقق انتصارا مهما للغاية يضعه في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

فوز الأهلي يُعيده لـ الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك، بينما فوز بيراميدز يجعل الأخير يتساوى مع الفارس الأبيض في الصدارة مع مباراتين زائدتين عن الزمالك والأهلي.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

اقرأ أيضا

لعنة الـ 1382 يوما لا تُصيب الفارس.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

مدرب الإسماعيلي: إصابة ساسي لم تؤثر على الزمالك.. فريق قوي للغاية

بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية

تقرير إيطالي: كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل

بي إن: كاف يستعين بالفيديو في كأس إفريقيا.. وربما نهائي الأبطال أيضا

في الدوري الإسماعيلي المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - رباعية في براج تقود تشيلسي لنصف النهائي.. وفرانكفورت ينهي مغامرة بنفيكا 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - التأهل في قلب إيطاليا.. أرسنال يضرب موعدا مع فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي 13 دقيقة | أوروبا
مؤتمر لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي 14 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟ 21 دقيقة | تحليل في الجول
دياز: جمالية المباراة بسبب حضور الجماهير.. السعيد لم يتأثر بالضغط وسنقاتل على الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر 52 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك