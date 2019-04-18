تعرض المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك لإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي. فما هي تفاصيل الإصابة؟

إصابة خالد بوطيب عبارة عن كدمة في مفصل الركبة، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يخضع بوطيب لأشعة يوم السبت للاطمئنان وتشخيص الإصابة بشكل نهائي.

الأشعة ستحدد مدة غياب خالد بوطيب عن الزمالك.

الزمالك انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

خالد بوطيب شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 22 ليشارك عمر السعيد بدلا منه.



















































انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

والآن الفارس يكسر اللعنة ويحقق انتصارا مهما للغاية يضعه في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

فوز الأهلي يُعيده لـ الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك، بينما فوز بيراميدز يجعل الأخير يتساوى مع الفارس الأبيض في الصدارة مع مباراتين زائدتين عن الزمالك والأهلي.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

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