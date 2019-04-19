البدري: يتم ذكر اسم بيراميدز عند الحديث عن المنافسة في الدوري المصري

يرى حسام البدري رئيس بيراميدز أن ناديه حقق الكثير من النجاحات في فترة قصيرة جدا منذ تأسيسه ورغم الصعوبات الكثيرة التي مر بها.

وقال حسام البدري لبرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "الفوز على الأهلي له طعم آخر خاصة أن الفريق حصد 3 نقاط هامة في مشواره في بطولة الدوري".

وأضاف "واجهنا الكثير من الصعوبات منذ تأسيس النادي وخلال فترة قصيرة ولكن نجحنا في التغلب عليها".

وأوضح "كان هناك أيضا الكثير من العوامل التي تساعد اللاعبين في تطبيق أفكار النادي لنسير بشكل جيد في المنافسة".

وشدد البدري "عندما يتم ذكر اسم كلمة المنافسة في الدوري المصري يتم ذكر اسم بيراميدز، وهذا دليل على نجاح الفريق".

وأتم تصريحاته "حرصنا على التركيز في مباراة الأهلي والتجهيز للمواجهة والابتعاد عن أي أمور أخرى خارج الملعب مثل حضور الجماهير، وكان هذا سبب تفوقنا في اللقاء وتحقيق الفوز".

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ25 للدوري المصري، ليتساوى مع الزمالك بـ60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

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