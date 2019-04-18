مؤتمر بوكيتينو عن العودة للحياة.. ونبأ سيء وتحدي جديد قبل لقاء مانشستر سيتي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 19:18

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

بعد ساعات قليلة من انتزاعه تأهلا قيصريا ومثيرا من فم مانشستر سيتي سيتعين على توتنام أن يلاقي الأول مرة أخرى يوم السبت المقبل في ملعب الاتحاد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "بعد تسجيل رحيم سترلينج للهدف الأخير كنت أشعر بأنني لست على قيد الحياة".

وواصل "قلت كل شيء انتهى ولكن وجدت جابرييل خيسوس يقول يا إلهي إنها تسلل في تلك اللحظة بعد إلغاء الهدف كنت على قيد الحياة مرة أخرى".

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وأكمل "مازالنا في الحلم حتى الآن ولكن علينا أن نستيقظ ونتطلع لما هو قادم".

وكان توتنام أقصى مانشستر سيتي وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق.

وعن الإصابات قال: "للأسف ارتفع عدد المصابين بعدما فقدنا موسى سيسوكو أمس في المباراة".

أما عن مواجهة مانشستر سيتي للمرة الثالثة خلال 12 يوما فقال: "إنه تحدي هائل أن يكون فريقي جاهز لتلك المواجهة للمرة الثالثة خلال ذلك العدد القليل من الأيام".

وأتم بوكيتينو "سيكون الأمر صعبا بالتأكيد".

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