العنصرية لا تنتهي في إيطاليا.. جماهير لاتسيو تشن هجوما قويا على باكايوكو

شنت جماهير نادي لاتسيو الإيطالي هجوما قويا على لاعب ميلان الإيطالي تيموي باكايوكو أثناء مواجهة أودينيزي.

وفاز لاتسيو بهدفين نظيفين على أودينيزي في لقاء مؤجل من الجولة 25، ليقترب أكثر من مقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت هتافات جمهور لاتسيو بملعب الأوليمبيكو على اللاعب الفرنسي، عنصرية بعد ما قام به عقب مواجهة ميلان ولاتسيو مطلع الأسبوع الجاري.

وهتفت جماهير لاتسيو "هذا الموز من أجل باكايوكو".

ولم يعلق الاتحاد الإيطالي بعد على هتافات الجماهير مثلما حدث بموقفي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي ومويس كين لاعب يوفنتوس.

وقام باكايوكو بالاحتفال بفوز ميلان على لاتسيو أمام جماهير روسونيري برفع قميص مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي.

وكان باكويوكو لاعب ميلان المعار من تشيلسي قد تحدي أتشيربي عن هوية الفائز في مواجهة الفريقين بالجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، بعد تصريحات الأخير.

واعتذر باكايوكو عنما بدر منه عقب نهاية اللقاء مؤكدا إنه لم يقصد إهانة أتشيربي بعد نهاية اللقاء أمام جماهير ميلان.

طالع أيضا

صلاح يطارد رقمي جيرارد ومانى

الأهلي يعلن حضور جمهوره للقاء بيراميدز

صربي يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك وكرواتي لمباراة الأهلي وبيراميدز

خميس ملتهب في الدوري المصري

شاهد ملخص تألق صلاح أمام بورتو

إنجاز تاريخي لأياكس