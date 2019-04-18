مدافع ليفربول: مواجهة برشلونة؟ ستكون جوهر دوري الأبطال

يشعر جو جوميز مدافع ليفربول بسعادة بالغة بسبب مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وشدد على أن المباراة ستكون عنوانا للبطولة.

وفاز ليفربول برباعية على بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا ناريا مع برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

وقال جوميز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نفكر حقًا في أمر ملاقاة برشلونة قبل تخطي بورتو. من الواضح أننا كنا نعرف أنه تم وضع حجر الأساس في وصولنا لنصف النهائي. لكن كان علينا مواجهة بورتو وعدم التقليل من شأنهم".

وأضاف "مواجهة برشلونة ستكون صعبة بالتأكيد. إنه فريق يتكون من أفضل اللاعبين في العالم بشكل واضح ولديهم على الأرجح أفضل لاعب في العالم والعديد من اللاعبين الآخرين من حوله".

وواصل "لذلك ستكون مباراة صعبة، ولكن هذا ما تدور حوله بطولة دوري أبطال أوروبا. لا تحصل على هذا الحد من المباريات السهلة ونحن نعلم أنه يتعين عليك أن تستحق مكانك في الجولة التالية".

شارك جوميز في أول ظهور كبير له منذ ديسمبر في ملعب دراجاو عندما حل كبديل في الشوط الثاني.

كان ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك هم من سجلوا أهداف الفريق أمام بورتو، حيث استفاد ليفربول من ميزة الهدفين من مباراة الذهاب.

تابع صاحب القميص رقم 12: "كنا نعلم، أن اللقاء خارج ملعبنا، سيكون مختلفا. كان علينا أن نستعد لهم لأنهم واجهونا بقوة وكان الأمر صعباً في الدقائق الـ30 الأولى، لكننا تمكنا من تسجيل الهدف ثم كانت النتيجة جيدة في النهاية. كنا نعلم أننا يجب أن نتعامل مع هذه المباراة على أنها مباراة منفصلة ونلعب كما نفعل. وألا نستقبل أهدافًا. لقد ساعدنا هذا الأمر بوضوح في تسجيل الأهداف وهذا هو ما نحن عليه كفريق".

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على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

























































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