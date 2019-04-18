حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.. القمة المصرية بين زيارتين سابقتين من بيبيك إلى مصر

إيفان بيبيك حكم مباراة الأهلي وبيراميدز. زار مصر مرتين من قبل، وسبق له إدارة دربي الأهلي والزمالك.

تعود الزيارة الأولى لـ12 عاما للخلف، وتحديدا في 17 سبتمبر 2007، حين أدار إيفان بيبيك مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

يومها فاز الأهلي بهدف مقابل لا شيء. وسجل الهدف الأيقوني محمد أبو تريكة بعد مراوغة رائعة لمحمد عبد المنصف حارس الزمالك.

كان بيبيك وقتها في الـ29 من عمره، لكنه ليس اللقاء الوحيد الذي أداره صاحب الـ41 عاما لفريق مصري.

سبق لإيفان بيبيك أن أدار مباراة أيضا بين منتخب مصر تحت 20 عاما، ومنتخب باراجواي عام 2009 في كأس العالم تحت 20 عاما، والتي أقيمت في مصر تحديدا.

وخسر منتخب مصر وقتها أمام باراجواي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور المجموعات.

سعد سمير وعلي لطفي لاعبا الأهلي الحاليين كانا في تشكيل منتخب الشباب وقتها، لكنهما لن يكونا حاضرين اليوم في التشكيل الأساسي.

بيبيك قاد 3 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ومباراة في التصفيات الأوروبية لكأس الامم بين أيرلندا الشمالية وإستونيا، ومباراة في دوري الأمم الأوروبية بين أذربيجان ومالطا.

وسبق لبيبيك التحكيم في المنطقة العربية وبالتحديد في السعودية، 13 مباراة في الدوري السعودي في الـ3 مواسم الماضية.

وقاد في هذا الموسم مباراتين في الدوري السعودي، و25 مباراة كحكم رابع في نفس الدوري هذا الموسم.

آخر ظهور لبيبيك في دوري أبطال أوروبا كان في 2015 حينما فاز ريال مدريد على شاختار دونتسك 4-0 ضمن 12 مباراة قادها في البطولة منذ عام 2007، منهم مباراة إقصائية واحدة.

المباراتان المقبلتان هامتان في مصير الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي، والأهلي بيراميدز.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

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