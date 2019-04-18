ساسي يبدأ التأهيل بعد أسبوع

الخميس، 18 أبريل 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

إصابة أحمد الشيمي لاعب المقاولون

يغادر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستشفى اليوم الخميس بعد إجراء جراحة ناجحة في القدم.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة فريقه أمام حسنية أغادير في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الإفريقية بشرخ في عظمة الشظية بقدمه.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب مرحلة التأهيل بعد أسبوع من الآن تمهيدا لعودته تدريجيا للتدريبات بحسب الموقع الرسمي لناديه.

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وانضم فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك بداية الموسم الجاري، قادما من فريق النصر السعودي.

صاحب الـ27 عاما شارك في 21 مباراة بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم 7 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري.

اختر تشكيل الزمالك في غياب ساسي:

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