صلاح في فريق الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

الخميس، 18 أبريل 2019 - 15:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورتو - الصورة من حساب ليفربول

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح في فريق الجولة بدوري أبطال أوروبا رفقة ثلاثة من زملاؤه، بعد نهاية الدور ربع النهائي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حساب البطولة على تويتر قائمة فريق الأسبوع والذي تضمن اسم الدولي المصري الذي سجل هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على بورتو بنتيجة 4-1.

ثلاثي ليفربول ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك تواجد في فريق الأسبوع.

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الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد ومواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يقودان خط الهجوم.

ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

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على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

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