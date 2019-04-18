ثنائي بورنموث وإشبيلية يتفوق على برشلونة ومانشستر سيتي ورقم قياسي في الانتظار‎

قد تكون مفاجأة إذا علمت أن ثنائية صلاح وماني أو ميسي وسواريز أو رونالدو وماندذوكيتش ليست الأفضل حتى الآن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى على مستوى التبادل الهجومي في صناعة وتسجيل الأهداف.

ويقترب راين فريزر وكالوم ويلسون ثنائي هجوم بورنموث الإنجليزي من معادلة الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي كأفضل ثنائية هجومية من حيث صناعة الأهداف فيما بينهم، برصيد 11 هدفا حتى الآن الموسم الحالي.

وينفرد ثنائي بلاكبيرن روفرز، آلان شيرر وكريس سوتون بالرقم القياسي برصيد 13 هدفا في موسم 1994-95، في 42 مباراة والتي انتهت بتحقيق روفزر لقب الدوري الإنجليزي.

ويمتلك بورنموث 4 مباريات من أجل تعزيز الثنائي رقمهم التهديفي المشترك في الموسم الجاري، حيث صنع فريرز 6 أهداف لويلسون، بينما صنع الأخير 5 أهداف لأسكتلندي.

ويتفوق الثنائي على العديد من الثنائيات في الدوريات الخمسة الكبرى وفقا للتقرير الذي عرضته صحيفة "جارديان" الإنجليزية والذي نستعرضه معكم.

نيكولاس بيبي وجوناثان بامبا

ثنائي هجوم ليل نجح منذ أيام في قهر باريس سان جيرمان بخماسية مقابل هدف بالدوري الفرنسي، سجل في شباك بطل الدوري، ورغم أن الثنائي من أجنحة الفريق، صنع الإيفواري بيبي 5 أهداف لبامبا، في حين صنع الأخير هدفين لبيبي، ليساهما بـ 7 أهداف.

نيمار وكيليان مبابي

لن نخرج من الدوري الفرنسي، لننتقل للبطل، رغم إصابة نيمار إلا أنه نجح في صناعة 3 أهداف لمبابي، في حين صنع الفرنسي الشاب 4 أهداف لأغلى لاعب في العالم، وكانت مباراة جانجون بالدوري الفرنسي بنتيجة 9-0 شاهدة على ثنائية رائعة بينهم، ليتوقف رصيدهم عند 7 أهداف.

ليونيل ميسي ولويس سواريز

ليست صدمة تواجد الثنائي المتفاهم في القائمة، لكنهم تشاركوا في صناعة 7 أهداف فيما بينهم الموسم الجاري، رغم ثنائيتهما الرائعة موسم 2015-16 بصناعة 14 هدفا.

راؤول خمينيز وديوجو جوتا

ثنائي ولفرهامبتون يقدمون ثنائية هجومية رائعة فيما بينهم برصيد 7 أهداف، فصنع جوتا 4 أهداف للمهاجم المكسيكي، بينما صنع مهاجم بنفيكا السابق 3 أهداف لصالح جوتا.

رحيم ستيرلينج وليروي سانيه

جناحا مانشستر سيتي الإنجليزي يواصلان التألق بقميص السيتيزينز تحت قيادة جوارديولا، فصنع ساني 4 أهداف للجناح الإنجليزي في مقابل 3 أهداف لصالح الألماني الشاب.

رحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو

بنفس الرصيد أيضا وللفريق ذاته، صنع ستيرلينج 4 أهداف لصالح المهاجم الأرجنتيني، مقابل 3 أهداف من هداف الدوري الإنجليزي لصالح الجناح الإنجليزي.

وسام بن يدر وبابلو سارابيا

ثنائي إشبيلية يعادلان ثنائي بورنموث في القوة الهجومية الكبيرة بصناعة 11 هدفا في الدوري الإسباني، فصنع بن يدر 6 أهداف لصالح سارابيا، مقابل 5 أهداف بالعكس بين الثنائي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يكشف لـ في الجول أعداد الجماهير المقررة لمباراة بيراميدز

أجوستين هيريرين.. بطل قصة المرمى الذي كاد يطيح بالحلم المدريدي قبل 21 عاما

تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام يعوض النقاز ومفاضلة بين محمد إبراهيم وعبد العزيز

تشكيل الأهلي المتوقع - صالح جمعة وجيرالدو يتواجدان أمام بيراميدز

ماركا: الاتفاق تم.. هازارد مدريدي

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا