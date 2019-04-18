بيان رسمي - الإسماعيلي: بامبو يماطل في تجديد تعاقده.. وقررنا منح الفرص لأصحاب العقود المستمرة

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا، يكشف فيه أسباب استبعاد كريم بامبو لاعب وسط الفريق من قائمة مباراة الزمالك.

وحسب بيان نادي الإسماعيلي، فإن إدارة النادي تحاول تجديد عقد كريم بامبو، إلا أن اللاعب يماطل في عملية التجديد ويرفض العروض المقدمة".

وأضاف البيان "تم عقد جلسات عدة مع اللاعب، إلا أنه لم يستجب رغم تمسك النادي بجهوده فضلا عن طلبه بخوض تجربة احتراف خارج البلاد مع التأكيد على أن الإسماعيلي له أولوية في التجديد حال غياب تلك العروض الخارجية".

وأوضح البيان أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي لم يمانع في تحقيق رغبته في الاحتراف بشرط تجديد عقده ضمن صفوف الفريق لعدة مواسم".

وحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن الفترة الأخيرة شهدت مطالبة وكيل اللاعب في اجتماعه مع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة المدرب العام، بالحصول على تعويض مادي بجانب عقد سنوي بمبلغ مالي كبير، وهو ما تمت الموافقة عليه على الفور قبل أن يطلب وكيله مهلة لإحضار اللاعب والتوقيع على عقود التجديد وهو مالم يحدث واعتبره النادي رفضا للتجديد.

وأخيرا، كشف البيان عن أن النادي قررت عدم مشاركة اللاعب في ظل خروجه عن تركيزه وابتعاده عن مستواه نظرا لتفكيره في العروض وإعطاء الفرصة للاعبين آخرين مستمرة عقودهم مع النادي وعلى نفس مستواه الفني.

وأتم البيان "الفريق يتمتع بلاعبين سواء من الفريق الأول أو بقطاع الناشئين قادرين على تعويضه في ظل قدراتهم الفنية المميزة، فضلا عن استمرار عقودهم مع الفريق وهو ما يسهم في زيادة الاستقرار والهدوء وينعكس بشكل إيجابي على النتائج".

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

كريم بامبو انضم للإسماعيلي بداية من موسم 2015/2016 قادما من الأهلي بعد انتهاء تعاقده معهم.

صاحب الـ25 عاما شارك في 30 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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