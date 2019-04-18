تقرير إيطالي: كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل

الخميس، 18 أبريل 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - أياكس - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

التقارير في إيطاليا تتحدث عن غضب كبير من جانب كريستيانو رونالدو بعد إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، والتكهنات وصلت إلى حد أنه لن يكمل تعاقده مع السيدة العجوز.

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أشارت يوم الأربعاء إلى أن غضب رونالدو الكبير قد يدفعه إلى رحيل مبكر عن نادي مدينة تورينو، واليوم الخميس صحيفة "لا ريبوبليكا" اتفقت معها.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن كريستيانو لن يبقى بين صفوف يوفنتوس حتى نهاية عقده في 2022.

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وقالت الصحيفة "من الصعب أن نراه حتى نهاية تعاقده. الموسم المقبل سيكون الأخير له ثم سيرحل".

وحقق أياكس الهولندي المفاجأة وفاز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس تحت أنظاره جماهيره بهدفين مقابل هدف وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وفشل رونالدو في قيادة يوفنتوس لتحقيق أهم أهدافهم الموسم الحالي بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو 6 أهداف أوروبية الموسم الحالي، 5 منها جاءت في الأدوار الإقصائية دون أن يسجل أي من زملائه.

ويتصارع البرتغالي على حصد لقب هداف الدوري الإيطالي محتلا المركز الرابع برصيد 19 هدفا، والذي يحتاج فيه يوفنتوس للفوز بمباراة واحدة للتتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

يوفنتوس قد يحتفل يوم السبت بالتتويج بالإسكوديتو حال الانتصار أو التعادل مع فيورنتينا، ولكن ربما يكون احتفالا حزينا بعد الإقصاء الأوروبي الذي كان الهدف الأهم.

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