تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال "غياب صلاح"

رغم تسجيل هدف وصناعه مثله غاب اسم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وترشح زميله فيرمينو الذي دخل كبديل في بداية الشوط الثاني وسجل هدفا لجائزة أفضل لاعب في جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيرمينو ينافس كل من ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وماتيس دي ليخت لاعب أياكس وهيون مين سون مهاجم توتنام على الجائزة.

ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ ✨ Matthijs de Ligt: Juventus v AJAX ✨ Leo Messi: BARCELONA v Man. United ✨ Heung-Min Son: Man. City v TOTTENHAM ✨ Roberto Firmino: Porto v LIVERPOOL#UCL #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2019

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الموسم من هنا

على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

























































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