تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال "غياب صلاح"

الخميس، 18 أبريل 2019 - 13:44

كتب : FilGoal

شعار دورى الابطال لوجو

رغم تسجيل هدف وصناعه مثله غاب اسم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وترشح زميله فيرمينو الذي دخل كبديل في بداية الشوط الثاني وسجل هدفا لجائزة أفضل لاعب في جولة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيرمينو ينافس كل من ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وماتيس دي ليخت لاعب أياكس وهيون مين سون مهاجم توتنام على الجائزة.

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ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الموسم من هنا

على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

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