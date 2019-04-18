طرد و5 ركلات ترجيحية ضائعة في فوز جريميو بلقب كامبيوناتو جاوتشو‎

الخميس، 18 أبريل 2019 - 13:41

كتب : إسلام أحمد

لاعبو جريميو يحتفلون بلقب كامبيوناتو جاوتشو‎

حقق جريميو لقب بطولة "كامبيوناتو جاوتشو" والتي تمثل مدينة ريو دو سول البرازيلية على حساب غريمه التقليدي إنترناسيونال.

البطولة التي تحمل رقم 99 في تاريخ شهدت استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في التاريخ.

انتهت مباراة الذهاب بدون أهداف، ليتم الحسم في أرينا دو جريميو ملعب التريكولور، والتي شهدت أحداثا عصيبة بين الفريقين.

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وشهدت الدقيقة 72 طرد اللاعب الأرجنتيني المخضرم أندرياس داليساندرو بسبب اعتراضه على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح جريميو رغم أنه كان على مقاعد البدلاء، كما شهدت المواجهة 8 بطاقات صفراء بين لاعبي الفريقين.

وأهدر أندريه ركلة الجزاء في الدقيقة 77، لتظل النتيجة سلبية بين الفريقين وينتقلا لركلات الترجيح التي ابتسمت لجريميو بنتيجة 3-2 بفضل ركلة أندريه الأخيرة، بعدما أهدر لاعبو إنترناسيونال 3 ركلات مقابل 2 للأزرق والأسود.

ليحقق جريميو اللقب للمرة الثامنة والثلاثين ومحافظا على لقبه للعام الثاني على التوالي، في حين يظل إنترناسيونال صاحب الرقم القياسي من التتويج برصيد 45 لقبا.

تقام في البرازيل بطولة لكل ولاية تجمع جميع الفريق المحترفة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، والتي تكون بمثابة تحضير لبداية الدوري البرازيلي في مايو من كل عام.

وتعد بطولة ولايات ريو دي جانيرو وريو دي سول وساو باولو ضمن الأكثر قوة وأهمية نظرا لقيمة الفرق المتنافسة.

فتضم ولاية ساو باولو أندية ساو باولو وكورنثياينز وبالميراس وسانتوس، فيما تضم ولاية ريو دي جانيرو، كل من فلامنجو وفلومينينسي وبوتافوجو وفاسكو دا جاما.

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