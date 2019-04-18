مران مستبعدي الأهلي – صلاح محسن ونيدفيد يجريان جلسة علاج طبيعي.. محارب يواصل التأهيل وغياب إكرامي

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدين عن لقاء بيراميدز، مرانهم الصباحي اليوم الخميس.

وقاد أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، تدريبات اللاعبين الغائبين.

وشارك في التدريب كلٌّ من محمد نجيب وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد علاء وأحمد حمودي وهشام محمد ومصطفى شوبير وباسم علي.

وخاض صلاح محسن وكريم نيدفيد لاعبا الفريق، جلسة علاج تأهيلي في النادي اليوم في إطار البرنامج العلاجي الذى يخوضه الثنائي.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة مصر المقاصة الماضية بالدوري، فيما يعاني صلاح محسن من إجهاد.

من جهة أخرى، واصل إسلام محارب، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض محارب البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق صباح اليوم الخميس بملعب التتش بالجزيرة.

وعانى محارب من إجهاد في الحوض خلال الفترة الماضية خضع على إثره لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

وأخيرا، غاب شريف إكرامي حارس الفريق عن مران الغائبين عن لقاء بيراميدز اليوم بإذن من الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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