ليفربول في موقف لا يحسد عليه بسبب 6 أيام قاتلة

وجد فريق ليفربول نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يلتقي مع برشلونة، بعدما تخطى الأول بورتو، والثاني مانشستر يونايتد، وعلى الجانب الآخر يواجه أياكس توتنام بعدما أقصى الأول يوفنتوس، ومر الثاني من مانشستر سيتي.

ليفربول وبرشلونة يلعبان أولا على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب يوم الأربعاء 1 مايو المقبل، فيما يقام العودة على الأنفيلد يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل.

فاصل الأيام الستة بين المباراتين جعل موقف ليفربول صعبا للغاية في ظل مساعيه للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

حيث كان من المفترض أن يلعب ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مباراة الجولة قبل الأخيرة من الدوري يوم الأحد 5 مايو، ومن المؤكد أن رابطة الدوري الإنجليزي ستعدل موعد المباراة لتقام السبت 4 مايو.

ما قد يفيد ليفربول قليلا هو أن الفريق سيستريح من المباريات 5 أيام قبل مواجهة برشلونة الأولى، لأنه سيلعب ضد هدرسفيلد تاون ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة، على أن يواجه البلوجرانا ذهابا يوم الأربعاء.

ويأتي جدول ليفربول في هذه الأيام الحاسمة من الآن وحتى نهاية الموسم على الشكل التالي:-

الأحد 21 أبريل.. ضد كارديف سيتي بملعب كارديف

الجمعة 26 أبريل.. ضد هدرسفيلد تاون بملعب أنفيلد.

الأربعاء 1 مايو.. ضد برشلونة بملعب كامب نو.

السبت 4 مايو.. ضد نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك

الثلاثاء 7 مايو.. ضد برشلونة بملعب أنفيلد.

الأحد 12 مايو.. ضد وولفرهامبتون بختام الدوري بملعب أنفيلد

توتنام في موقف أفضل

في الجانب الآخر، يلتقي توتنام مع أياكس في الذهاب على ملعب وايت هارت لين يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بينما يقام الإياب على ملعب يوهان كرويف أرينا يوم الأربعاء 8 مايو المقبل.

ومن المؤكد أن يتم تعديل موعد مباراة توتنام ضد بورنموت لتقام يوم السبت 4 مايو.

ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الموسم من هنا

على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.



























































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