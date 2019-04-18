يورنتي معترفا: كرة الهدف لمست يدي ‎

اعترف المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي، مهاجم توتنام الإنجليزي بلمس الكرة ليده أثناء تسجيله الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد هدف الإسباني، الديوك الإنجليزية للتأهل لأول مرة للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا منذ 55 عاما، بالتفوق على سيتي بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 4-4 في مجموع اللقاءين.

وعلق مهاجم أتلتيك بلباو وإشبيلية السابق على هدفه: "لقد كانت مباراة غريبة، لم أر الكرة بسبب تواجد أكثر من لاعب أمامي، ثم جاءت الكرة على يدي، واعتقد أنها كانت على جسدي".

وعاد الحكم التركي شاكير من أجل مراجعة الهدف لتقنية الفيديو ليتم احتساب الهدف والذي قاد توتنام لبلوغ المربع الذهبي.

لاعب يوفنتوس السابق تحدث عن هزيمة السيدة العجوز أمام أياكس "لقد عانيت كثيرا بسبب إقصاء يوفنتوس، لكن أياكس قدموا مباراة رائعة، في الشوط الأول يوفنتوس كان جيدا، وفي الشوط الثاني لعب أياكس بشكل أفضل وفازوا في النهاية".

المهاجم البالغ 34 عاما، أضاف أمس ثامن أهداف في الموسم الحالي بقميص الديوك الإنجليزية والهدف الثالث عشر في موسمين بجميع المسابقات.

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