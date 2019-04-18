رسميا - إنييستا يُلاقي برشلونة في اليابان‎ وديا

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني عن مواجهة ودية تجمعه مع برشلونة الإسباني في الصيف المقبل في إطار تحضيرات الفريق الكتالوني لموسم 2019-2020.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي برشلونة

وتم تحديد موعد المباراة والتي ستشهد مواجهة الإسباني أندريس إنييستا لفريقه السابق، في السابع والعشرين من يوليو المقبل، تحت مسمى "كأس راكوتين".

فيما سيلتقي برشلونة أيضا مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة ودية في الثالث والعشرين من الشهر ذاته لأول مرة في مباراة ودية تجمع الفريق باليابان.

وستقام مباراة برشلونة وفيسيل على ملعب نيوبيا ستيديوم كوبي، بينما ستقام القمة الأوروبية الودية بملعب سايتاما 2002.

👋 🇯🇵 Here we come, Japan! こんにちは日本！ ⚽ Barça v Chelsea 📅 July 23 ⚽ Barça v Vissel Kobe 📅 July 27 🔵🔴 #FCBarcelonaJapanTour #RakutenCup pic.twitter.com/dpoj9GAYDU — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2019

انضم إنييستا خلال الصيف الماضي لصفوف الفريق الياباني، ليشارك في 22 مباراة ويسجل 3 أهداف ويساهم في صناعة 6 آخرين.

ويضم الفريق الياباني، مواطنه الإسباني ديفيد فيا وكذلك الألماني لوكاس بودولسكي.

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