فان دايك يجيب عن.. كيفية إيقاف ميسي

الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:38

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليونيل ميسي - الصورة من موقع goolfm

مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنوانها الأول سيكون كيفية إيقاف ليونيل ميسي، وهو ما يجيب عنه مدافع الريدز فيرجيل فان دايك.

فان دايك سجل هدفا في انتصار الحمر الرباعي على بورتو، ليواصل إظهار أداءه الرائع طوال الموسم الجاري، ولكن سيتعين عليه خوض مهمة صعبة بشكل كبير في الصدام مع ميسي نجم بارسا.

وهو ما أجاب عنه الدولي الهولندي قائلا في تصريحات صحفية: "لا أعرف (طريقة إيقافه)، لكن سوف نرى".

أخبار متعلقة

ماني: برشلونة من أفضل الفرق في أوروبا.. سنحاول الفوز عليهم ليلة ميسي وسلبيات كثيرة للشياطين الحمر.. أبرز أرقام فوز برشلونة على يونايتد كلوب: إيقاف ميسي؟ أشكر الرب أنني لست مضطرا للتفكير فيه اليوم

وأضاف "ستكون مباراة كبيرة للغاية بالنسبة للجميع، نحن سعداء بالتواجد في نصف النهائي مجددا، وهذا ما يمكن قوله الآن".

وألمح حول طريقة إيقاف البرغوث "الأمر يتعلق بالقيام بكل شيء معا، لا تتعلق أبدا بمواجهة واحد ضد واحد، لم تكن أبدا تتعلق بي أمام مهاجم محدد".

وواصل "إنها دائما أن نكون معا ضد الجميع، وأعتقد أنها الطريقة الوحيدة للدفاع بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "سوف تكون مواجهة صعبة للغاية لأنه أفضل لاعب في العالم بحسب رأيي، لكن دعونا نرى".

ليفربول يلتقي مع برشلونة، بعدما تخطى الأول بورتو، والثاني مانشستر يونايتد. ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

الفريقان يلعبان أولا على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب يوم 1 مايو المقبل، فيما يقام العودة على الأنفيلد يوم 7 مايو المقبل.

اختر تشكيل ليفربول المثالي لمواجهة برشلونة:

طالع أيضا

صلاح يطارد رقمي جيرارد ومانى

الأهلي يعلن حضور جمهوره للقاء بيراميدز

صربي يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك وكرواتي لمباراة الأهلي وبيراميدز

خميس ملتهب في الدوري المصري

شاهد ملخص تألق صلاح أمام بورتو

إنجاز تاريخي لأياكس

فان دايك ميسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإثارة امتدت لخارج الملعب.. سيسوكو لم يعلم بتأهل توتنام أمام سيتي 2 دقيقة | أوروبا
مران مستبعدي الأهلي – صلاح محسن ونيدفيد يجريان جلسة علاج طبيعي.. محارب يواصل التأهيل وغياب إكرامي 10 دقيقة | الدوري المصري
دياز: الدوري المصري بدني أكثر من السعودي.. ووجود البدري يسهل مهمتي 10 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يبرر قرار الدفع بأوريجي بدلا من فيرمينو أمام بورتو 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: الاتفاق تم.. هازارد مدريدي 35 دقيقة | أوروبا
تقارير: دي فرانشيسكو في إشبيلية وفرصة عمل جديدة مع مونشي‎ 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك