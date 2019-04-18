فان دايك يجيب عن.. كيفية إيقاف ميسي

مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنوانها الأول سيكون كيفية إيقاف ليونيل ميسي، وهو ما يجيب عنه مدافع الريدز فيرجيل فان دايك.

فان دايك سجل هدفا في انتصار الحمر الرباعي على بورتو، ليواصل إظهار أداءه الرائع طوال الموسم الجاري، ولكن سيتعين عليه خوض مهمة صعبة بشكل كبير في الصدام مع ميسي نجم بارسا.

وهو ما أجاب عنه الدولي الهولندي قائلا في تصريحات صحفية: "لا أعرف (طريقة إيقافه)، لكن سوف نرى".

وأضاف "ستكون مباراة كبيرة للغاية بالنسبة للجميع، نحن سعداء بالتواجد في نصف النهائي مجددا، وهذا ما يمكن قوله الآن".

وألمح حول طريقة إيقاف البرغوث "الأمر يتعلق بالقيام بكل شيء معا، لا تتعلق أبدا بمواجهة واحد ضد واحد، لم تكن أبدا تتعلق بي أمام مهاجم محدد".

وواصل "إنها دائما أن نكون معا ضد الجميع، وأعتقد أنها الطريقة الوحيدة للدفاع بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "سوف تكون مواجهة صعبة للغاية لأنه أفضل لاعب في العالم بحسب رأيي، لكن دعونا نرى".

ليفربول يلتقي مع برشلونة، بعدما تخطى الأول بورتو، والثاني مانشستر يونايتد. ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

الفريقان يلعبان أولا على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب يوم 1 مايو المقبل، فيما يقام العودة على الأنفيلد يوم 7 مايو المقبل.

اختر تشكيل ليفربول المثالي لمواجهة برشلونة:

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