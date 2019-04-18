الأهلي عن حكم لقاء بيراميدز "لا نستبق الأحداث.. وحرصنا على تنفيذ طلبات اتحاد الكرة"

الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:36

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور - الأهلي - صن داونز - رمضان صبحي - جماهير

رفض شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، استباق الأحداث في الحٌكم على حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز مساء اليوم الخميس بإدارة تحكيمية لحكم كرواتي يدعى إيفان بيبيك. (طالع التفاصيل)

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون): "حرصنا منذ البداية على تنفيذ ما طلبه اتحاد الكرة بسداد قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة في الوقت المحدد".

أخبار متعلقة

الأهلي: لم نهدد مطلقا بالانسحاب بسبب مشكلة الجماهير.. ولا ندير الأمور بالتهديد الأهلي يكشف كواليس حل مشكلة الحضور الجماهيري أمام بيراميدز.. والعدد المسموح به الأهلي يكشف لـ في الجول أعداد الجماهير المقررة لمباراة بيراميدز تشكيل الأهلي المتوقع - صالح جمعة وجيرالدو يتواجدان أمام بيراميدز

وأضاف "نحن لا نستبق الأحداث ولا نقيم أو نبني آراء بدون واقع، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الأهلي في هذا الجانب".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام بيراميدز من هنا.

طالع أيضا

صلاح يطارد رقمي جيرارد ومانى

الأهلي يعلن حضور جمهوره للقاء بيراميدز

صربي يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك وكرواتي لمباراة الأهلي وبيراميدز

خميس ملتهب في الدوري المصري

شاهد ملخص تألق صلاح أمام بورتو

إنجاز تاريخي لأياكس

في الدوري الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

توخيل: لابد أن نكون سعداء بعدم الخسارة 4-1 أو 5-1‎ 2 دقيقة | أوروبا
فان دايك يجيب عن.. كيفية إيقاف ميسي 4 دقيقة | أوروبا
تعديل رقم قميص أليسون في صفوف ليفربول 5 دقيقة | أوروبا
الأهلي عن حكم لقاء بيراميدز "لا نستبق الأحداث.. وحرصنا على تنفيذ طلبات اتحاد الكرة" 7 دقيقة | الدوري المصري
بالصور - ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد "تكريما لأسطورة النادي" 16 دقيقة | أوروبا
الأهلي: لم نهدد مطلقا بالانسحاب بسبب مشكلة الجماهير.. ولا ندير الأمور بالتهديد 18 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك