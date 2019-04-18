الأهلي عن حكم لقاء بيراميدز "لا نستبق الأحداث.. وحرصنا على تنفيذ طلبات اتحاد الكرة"

رفض شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، استباق الأحداث في الحٌكم على حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز مساء اليوم الخميس بإدارة تحكيمية لحكم كرواتي يدعى إيفان بيبيك. (طالع التفاصيل)

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون): "حرصنا منذ البداية على تنفيذ ما طلبه اتحاد الكرة بسداد قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة في الوقت المحدد".

وأضاف "نحن لا نستبق الأحداث ولا نقيم أو نبني آراء بدون واقع، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الأهلي في هذا الجانب".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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