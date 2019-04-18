الأهلي: لم نهدد مطلقا بالانسحاب بسبب مشكلة الجماهير.. ولا ندير الأمور بالتهديد

نفى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن يكون الفريق قد هدد بالانسحاب من لقاء بيراميدز للموافقة على حضور الجماهير.

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة راديو هيتس: "الكل يعرف أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة في الأهلي، وإنما نحن مؤسسة عريقة".

وأضاف "طلبنا كان واضحا، وهو لعب المباراة بجمهور، وإذا كان هناك قرار آخر كنا سنناقش كيفية التعامل معه".

فؤاد أتبع "الأهلي لا يستخدم أبدا لغة التهديد أو التلويح في خطابه مع أي جهة، وإنما يتمسك بالحقوق فقط لا غير".

كان الأمن يرفض حضور الجماهير لمباراة الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، قبل أن يعلن النادي الأحمر في بيان رسمي انتهاء الأزمة وحضور جماهيره للقاء.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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