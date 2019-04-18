الأهلي: لم نهدد مطلقا بالانسحاب بسبب مشكلة الجماهير.. ولا ندير الأمور بالتهديد

الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:25

كتب : أحمد الخولي

شريف فؤاد

نفى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن يكون الفريق قد هدد بالانسحاب من لقاء بيراميدز للموافقة على حضور الجماهير.

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة راديو هيتس: "الكل يعرف أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة في الأهلي، وإنما نحن مؤسسة عريقة".

وأضاف "طلبنا كان واضحا، وهو لعب المباراة بجمهور، وإذا كان هناك قرار آخر كنا سنناقش كيفية التعامل معه".

أخبار متعلقة

الأهلي يكشف كواليس حل مشكلة الحضور الجماهيري أمام بيراميدز.. والعدد المسموح به الأهلي يكشف لـ في الجول أعداد الجماهير المقررة لمباراة بيراميدز تشكيل الأهلي المتوقع - صالح جمعة وجيرالدو يتواجدان أمام بيراميدز الأهلي: عدد جماهيرنا أمام بيراميدز غير واضح.. والحضور يحدده أمرين

فؤاد أتبع "الأهلي لا يستخدم أبدا لغة التهديد أو التلويح في خطابه مع أي جهة، وإنما يتمسك بالحقوق فقط لا غير".

كان الأمن يرفض حضور الجماهير لمباراة الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، قبل أن يعلن النادي الأحمر في بيان رسمي انتهاء الأزمة وحضور جماهيره للقاء.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام بيراميدز من هنا.

طالع أيضا

صلاح يطارد رقمي جيرارد ومانى

الأهلي يعلن حضور جمهوره للقاء بيراميدز

صربي يدير لقاء الإسماعيلي والزمالك وكرواتي لمباراة الأهلي وبيراميدز

خميس ملتهب في الدوري المصري

شاهد ملخص تألق صلاح أمام بورتو

إنجاز تاريخي لأياكس

في الدوري الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

توخيل: لابد أن نكون سعداء بعدم الخسارة 4-1 أو 5-1‎ 39 ثاتيه | أوروبا
فان دايك يجيب عن.. كيفية إيقاف ميسي 3 دقيقة | أوروبا
تعديل رقم قميص أليسون في صفوف ليفربول 4 دقيقة | أوروبا
الأهلي عن حكم لقاء بيراميدز "لا نستبق الأحداث.. وحرصنا على تنفيذ طلبات اتحاد الكرة" 5 دقيقة | الدوري المصري
بالصور - ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد "تكريما لأسطورة النادي" 14 دقيقة | أوروبا
الأهلي: لم نهدد مطلقا بالانسحاب بسبب مشكلة الجماهير.. ولا ندير الأمور بالتهديد 16 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك