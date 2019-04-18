الأهلي يكشف كواليس حل مشكلة الحضور الجماهيري أمام بيراميدز

الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:14

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي، تفاصيل ما حدث خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الخاص بمناقشة مشكلة حضور الجماهير أمام بيراميدز.

وقال شريف فؤاد في تصريحات لبرنامج (كلام في الجون) على إذاعة "راديو هيتس": "الاجتماع انعقد من أجل إقرار حق الأهلي في مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة كما يحدث مع جميع الأندية ".

وأضاف "كان المجلس منعقدا بشكل مغلق، وكل عضو في المجلس يناقش الأمر ويدلي برأيه".

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فؤاد واصل "وسط هذه الأجواء، تلقي محمود الخطيب رئيس النادي مكالمة هاتفية من الجهات المعنية تؤكد الموافقة على الحضور الجماهيري".

المتحدث باسم الأهلي أتبع "تم الاتفاق على حضور 5 آلاف دعوة، بواقع 3 الاف للأهلي و1500 لوزارة شباب ورياضة و500 لبيراميدز".

وأتم "الأهلي لم يطلب أكثر من حقه، ونتمناها مباراة كرة قدم ممتعة".

كان الأمن يرفض حضور الجماهير لمباراة الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، قبل أن يعلن النادي الأحمر في بيان رسمي انتهاء الأزمة وحضور جماهيره للقاء. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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