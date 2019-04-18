مواعيد مباريات الخميس 18-4-2019 والقناة الناقلة لمباراتين ساخنتين في الدوري المصري

الخميس، 18 أبريل 2019 - 10:13

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

تقام مباراتان قويتان يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز حين يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ويصطدم الأهلي بنادي بيراميدز.

وتنقل قناتا نايل سبورت وأون سبورت المباراتين.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والزمالك الساعة الخامسة مساء وبعدها بثلاث ساعات يبدأ لقاء الأهلي وبيراميدز.

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ويجري يوم الخميس أيضا نهائي كأس زايد بين النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي والذي ينطلق الساعة الثالثة عصرا و50 دقيقة وتنقله قناة أبو ظبي الرياضية.

وفي التاسعة مساء تنطلق مباريات الإياب من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي والتي تنقلها قناة beIN sports.

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