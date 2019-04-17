بالفيديو - التنانين لا تحرق في وجود صلاح.. ليفربول يضرب بورتو برباعية ويواجه برشلونة في نصف النهائي

التألق مستمر وهز شباك الخصوم من مباراة إلى أخرى لا يزال حاضرا من النجم المصري محمد صلاح.. والضحية هذه المرة بورتو البرتغالي.

صلاح تألق وصنع هدفا وسجل آخر وقاد ليفربول للفوز على بورتو بنتيجة 4-1 في ملعبه "الدراجاو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل لنصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع برشلونة الإسباني الذي تأهل على حساب مانشستر يونايتد.

الفريق البرتغالي الملقب بـ"التنانين" لم يستطع إحراق ليفربول أو العودة في النتيجة بعدما خسر في الذهاب قبل أسبوع بهدفين دون رد.

ويلعب ليفربول مباراة ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة أحد أيام 30 أبريل أو 1 مايو، ثم العودة في أنفيلد أحد أيام 7 أو 8 مايو.

ليفربول تقدم عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 من صناعة صلاح الذي أضاف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 65، ثم سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 77 وفيرجيل فان دايك في الدقيقة 84. بينما سجل إيدر ميليتاو هدف بورتو الوحيد في الدقيقة 69.

وصف المباراة

لعب بورتو ركلة البداية وذهب سريعا نحو مرمى ليفربول وسدد خيسوس كورونا تسديدة قوية بالقدم اليسرى مرت أعلى عارضة أليسون في فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

وانخفض مستوى اللعب من الجانبين حتى انتصف الشوط الأول دون أي خطورة على المرمى.

إلى أن جاءت الدقيقة 26 بالخبر السار لجماهير ليفربول عندما استلم صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد لتصل إلى ساديو ماني الذي وضعها في شباك كاسياس.

ليقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل ثم يحتكم لتقنية الفيديو (VAR) ويحتسب الهدف بعدما ظهر عدم وجود حالة تسلل على ساديو ماني.

مع بداية الشوط الثاني دفع يورجن كلوب بالمهاجم روبيرتو فيرمينو بدلا من البجليكي ديفوك أوريجي.

وجاء الدور على محمد صلاح ليسجل بنفسه هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بمرمى كاسياس بتمريرة رائعة من الظهير الأيمن أليكس أرنولد ليضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

واستطاع ميليتاو مدافع بورتو أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 69 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية حولها داخل شباك أليسون.

وانطلق ساديو ماني لينفرد بمرمى كاسياس ويراوغ الحارس الإسباني قبل أن يهدر الكرة بطريقة غريبة ويسدد أعلى العارضة.

ثم أضاف البديل فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 77 بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من هيندرسون.

وأخيرا جاء الدور على نجم الدفاع فان دايك ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84 من ركلة ركنية.