قائمة الزمالك - عودة حفني أمام الإسماعيلي وغياب كهربا وحازم

عاد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك للظهور في قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مساء الخميس أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري بملعب الجيش في السويس.

وظهر محمد حسن لاعب الوسط في قائمة الزمالك لهذه المباراة.

الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز يغيب عن هذه المواجهة بسبب تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام المصري البورسعيدي. بالإضافة أيضا إلى محمود حمدي "الونش" للإيقاف بعد الحصول على 3 إنذارات.

وبذلك يدخل الزمالك المباراة دون ظهير أيمن لغياب حازم إمام للإصابة.

وكذلك يغيب النجم التونسي فرجاني ساسي للإصابة التي تعرض لها أمام حسنية أغادير في الكونفدرالية.

وخرج من القائمة محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – بهاء مجدي.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – إبراهيم حسن – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد إبراهيم.

الهجوم: خالد بوطيب – حميد أحداد – عمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع بـ37 نقطة.

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