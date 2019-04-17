قائمة الأهلي - عودة جيرالدو ومعلول.. وغياب رمضان أمام بيراميدز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 19:32

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي نجم الفريق رمضان صبحي من قائمة مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

جيرالدو

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء غدا الخميس في الجولة الـ25 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وكشف FilGoal.com عن تفاصيل إصابة رمضان صبحي التي تبعده عن الأهلي لمدة 4 مباريات. (طالع التفاصيل)

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بينما عاد الأنجولي جيرالدو للظهور في قائمة الأهلي للمباريات المحلية بعد الغياب عن مواجهة مصر للمقاصة السابقة بسبب الإيقاف.

ليس جيرالدو فقط الذي عاد للظهور في قائمة الأهلي المحلية، بل التونسي علي معلول أيضا الذي غاب هو الآخر عن مواجهة المقاصة السابقة للحصول على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – حمدي فتحي – جيرالدو – حسين الشحات – صالح جمعة - ناصر ماهر.

الهجوم: وليد أزارو – جونيور أجايي – مروان محسن.

وبذلك يغيب عن الأهلي كل من محمد هاني للإيقاف وصلاح محسن ورمضان صبحي للإصابة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

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