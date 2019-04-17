كلوب: قدمنا أفضل ما لدينا خارج ملعبنا.. الآن نستعد لمواجهة كارديف

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن اللعب خارج ملعبه أمام بورتو كان أمرا صعبا في ظل الضغط الجماهير في المباراة ورغم الفوز برباعية والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وفاز ليفربول برباعية على بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا ناريا مع برشلونة الإسباني في نصف النهائي.

وقال كلوب عقب المباراة: "قدمنا أفضل ما لدينا خارج ملعبنا وفزنا برباعية".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "واجهنا كثافة كبيرة من بورتو مع ضغط الجماهير ولكن سجلنا هدفين وحاولنا أن نضغط عليهم أكثر مع الدفاع بشكل جيد قبل أن نستقبل هدفا".

المدرب الألماني تابع تصريحاته "في الشوط الثاني كنا الأفضل وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من 4 أهداف ودخول فيرمينو زاد من نشاط خط الهجوم".

وأكد كلوب "نحن سعداء بما نقدمه في الموسم حتى الآن ولكن علينا أن نبدأ الاستعداد لمواجهة كارديف في الدوري، فهو فريق عنيد ويلعب بتنافسية كبيرة".

وأتم تصريحاته "علينا القتال بقوة في كل المباريات المتبقية لنا في الدوري التي بالتأكيد ستكون صعبة للغاية".

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