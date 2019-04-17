قائمة الإسماعيلي – رباعي الزمالك السابق يتحدى الأبيض

يدعم 4 لاعبين سابقين في الزمالك قائمة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الدور الأول بين الفريقين غدا الخميس.

مدرب الدراويش سيدومير يانيفسكي أعلن قائمة فريقه للمباراة والتي ضمت كل من باهر المحمدي ومحمد مجدي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد الشامي.

ويغيب عن الإسماعيلي للإصابة كل من عماد حمدي وأسامة إبراهيم للإصابة، ومحمود عبد العاطي "دونجا" للإيقاف، وكونه معارا من الزمالك.

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا

الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد مجدي – محمد هاشم – أحمد أيمن

الوسط: إبراهيم عبد الخالق – محمد الضرف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – إبراهيم حسن – وجيه عبد الحكيم

الهجوم: بينسون شيلونجو – أودا مارشال

المباراتان المقبلتان هامتان في مصير الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي، والأهلي بيراميدز.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل للمواجهة

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