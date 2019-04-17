تقرير إسباني تحدث عن رغبة محمد صلاح في الرحيل عن صفوف ليفربول، والنادي الإنجليزي يرد عبر FilGoal.com.

صحيفة آس الإسبانية زعمت أن صلاح دخل في نقاش حاد مع مدربه يورجن كلوب أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

الصحيفة قالت إن مصدر داخل نادي ليفربول أكد معلومة طلب صلاح الرحيل، وهو ما قد يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد.

ومات ماكان مدير المركز الإعلامي للريدز رد على تلك التقارير، قائلا لـFilGoal.com: "غير معقولة على الإطلاق".

وأضاف "لدينا مباراة اليوم (أمام بورتو) وجميعنا في قمة تركيزه، فلتحظوا بيوم جيد".

بحسب التقرير، فإن ملاك ليفربول حاولوا التدخل لحل المشكلة بين صلاح وكلوب، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك بنهاية الموسم.

محمد صلاح انضم إلى ليفربول بداية الموسم المنقضي، ويقدم مع الفريق أداء أسطوريا قاده للحصول على جائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 22 هدفا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اختر تشكيل ليفربول المثالي أمام بورتو من هنا.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يجدد تمسكه بحضور جماهيره أمام بيراميدز

صلاح في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

صن داونز لـ في الجول: هذه أسباب اصطحابنا للمياه وطعام خاص قبل مواجهة الأهلي

ساسي يجري الجراحة بنجاح.. ويوجه رسالة للجماهير

بالأرقام.. أوباميانج ينافس صلاح بقوة على الحذاء الذهبي

فحص طبي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام بيراميدز