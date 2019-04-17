لا يبدو الاتحاد المصري لكرة القدم مرحبا بفكرة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز التي طُرحَت اليوم.

الأهلي يستقبل بيراميدز على استاد السلام غدا الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 25 للدوري المصري، مواجهة ترفض إدارة القلعة الحمراء خوضها دون جماهير.

مصدر في الاتحاد المصري رفض ذكر اسمه، صرّح لـFilGoal.com: "لا نية نهائيًا لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

واستنكر المصدر الاقتراح: "هذا موضوع غير قابل للنقاش من الأساس".

وتساءل: "ما الذي يدفعنا لتأجيل المباراة؟ الاتحاد المصري ليس له علاقة بالأمر، بل إن الجهات الأمنية هي من تقرر حضور الجماهير أو لا".

ماذا حدث

الأهلي أصدر مساء أمس الثلاثاء بيانا، احتج خلاله على اتجاه الجهات الأمنية بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري دون جمهور".

وقال الأهلي في بيان رسمي: "فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وأضاف بيان الأهلي "كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا الدفاع الجوي، الكلية الحربية، المكس، واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلا عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره".

وشدد بيان الأهلي "الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية".

وأعلن "ومن جانبه قام محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه".

وأتم البيان أن "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة خاصة وان مصر تستعد لاستقبال اكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم ٢٠١٩ في يونيو القادم".

بعدها أوضح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي لـFilGoal.com: "بالأمس كان هناك اجتماعا أمنيا تم الاتفاق فيه على حضور الجماهير للمباراة".

أضاف مرجان "اليوم الثلاثاء، تم دعوتنا لاجتماع أمني آخر طلب فيه الأمن لعب المباراة دون جمهور".

وشدد "هنا اعترضنا واحتجينا على هذا الاتجاه".

كما انتقد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، أي نية لعدم حضور الجماهير.

وصرّح القيعي عبر قناة ناديه: وصرح القيعي عبر قناة ناديه: "ماذا أقول؟!"، مضيفا: "لا نعرف لعب أي مباراة في ظروف طبيعية، ونظل للحظات الأخيرة نقاتل من أجل حقوق لم نطلبها بل وافقنا عليها، وكان لنا مطالب أخرى".

وتابع "الجماهير قدمت ملحمة رائعة رغم عدم النجاح في تجاوز صن داونز، ودعينا لاستغلال الحدث لندخل كأس الأمم الإفريقية لنكون على قلب رجل واحد".

وواصل عدلي القيعي "ماذا يحدث، الله أعلم، لا أجد تفسيرا، هناك أمور يبدو أننا لا أراها".

وأردف "أتمنى تعديل الموقف في الساعات القادمة، لا أعرف قرار اتحاد الكرة إنه قرار أمني، فلنرى كيف يتصرف اتحاد الكرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ويجب أن نستفيد مما استفاد به منافسونا".

وتساءل "لماذا أصبحت كرة القدم مصدرا للقلق والإزعاج والمضايقة؟".

وأضاف "أتمنى أن نجد سببا يمكن تداركه، الصورة ليست كاملة أمامي لاقتراح حلول، فالإدارة تتمسك بقرار اللعب بجماهير وأرجو أن تسير الأمور دون تصعيد أو مهاترات، ويأخذ كل طرف حقه ونلعب كرة قدم نستمتع بها جميعا".

وأتم تصريحاته "أجزم بأنه إذا طالب الأمن الجماهير بالالتزام، سيلتزموا والنادي سيضمنهم، من الممكن أن نصل لحلول، كرة القدم تحتاج للجماهير".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لا يزال متمسكا اليوم الأربعاء بموقفه بحضور الجماهير لمباراة فريقه أمام بيراميدز.

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