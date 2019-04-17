وكيل صلاح يشن هجوما قاسيا على آس بعد "تقرير الرحيل عن ليفربول"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

رامي عباس - محمد صلاح

هاجم رامي عباس وكيل محترفنا المصري محمد صلاح جريدة "آس" الإسبانية، بعد أن نشرت تقريرا قالت فيه إن صلاح "يريد الرحيل من ليفربول".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

واستعمل عباس تورية لفظية حول اسم الصحيفة، الذي ينطق كما تنطق كلمة "مؤخرة" باللغة الإنجليزية.

وقال عباس بالترجمة الحرفية مع استعمال التورية: "يتحدثون من مؤخراتهم مرة أخرى، كما أرى".

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وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها عباس جريدة آس، حيث نصحها من قبل بأنها "تحتاج مصادر أفضل" بعد خبر نشرته بأن صلاح عرض خدماته على برشلونة.

وحسب صحيفة "آس" ، فإن محمد صلاح دخل في نقاش قوي مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

صحيفة "آس" تقول بأن مصدر داخل نادي ليفربول أكد معلومة طلب صلاح الرحيل، وهو ما قد يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com حصل على رد من ليفربول، حيث وصف مات ماكان مدير المركز الإعلامي تلك التقارير، بأنها "غير معقولة على الإطلاق". (طالع التفاصيل)

محمد صلاح انضم إلى ليفربول بداية الموسم المنقضي، ويقدم مع الفريق أداء أسطوريا قاده للحصول على جائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 22 هدفا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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