كرة طائرة - الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ30 في تاريخه والثانية على التوالي

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة - جماهير

توج فريق الأهلي للكرة الطائرة بلقب الدوري المصري قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة.

وجمع الأهلي هذا الموسم بالثلاثية بالفوز بالدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق الأهلي الثلاثية.

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كذلك هي المرة رقم 30 للمارد الأحمر في التاريخ الذي يفوز بها ببطولة دوري الكرة الطائرة.

ويتبقى جولتين على نهاية دوري الكرة الطائرة والمباراة الختامية للمسابقة ستكون بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي حقق منذ أيام الفوز بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب سموحة.

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