استعدادا لفتح المزاد.. رسميا – فرانكفورت يشتري يوفيتش بشكل نهائي من بنفيكا

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد لوكا يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.

فرانكفورت ضم يوفيتش بعقد دائم حتى صيف 2023، بعد المستويات المبهرة التي قدمها المهاجم الدولي الصربي منذ حضوره معارا من بنفيكا.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن الصفقة كلفت خزائن فرانكفورت 6 ملايين يورو، مع بند بحصول بنفيكا على 20% من قيمة بيعه لأي نادٍ آخر مستقبلا.

فريدي بوبيتش عضو مجلس إدارة فرانكفورت صرّح للموقع الرسمي لناديه: "تطوُر لوكا معنا كان رائعا".

مضيفا: "لم يتملكنا أي شك حول رغبتنا في التعاقد معه بشكل دائم، إنه لاعب صاحب إمكانيات غير عادية، من المهم بالنسبة لنا التعاقد معه".

يوفيتش (21 عاما) يلعب موسمه الثاني معارا لـ فرانكفورت، إذ سجل 9 أهداف في 27 مباراة خاضها الموسم الماضي، بالإضافة إلى صناعته لهدفين.

قبل أن ينفجر يوفيتش في الموسم الحالي ويسجل 25 هدفا في 40 مباراة، مع صناعته 7 أهداف.

اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني الذي أشارت عدة تقارير صحفية أنه مهتم باستقدامه في الصيف المقبل.

اقرأ أيضا:

وكيل صلاح يشن هجوما قاسيا على آس بعد "تقرير الرحيل عن ليفربول"

تعرف على تفاصيل إصابة كهربا.. لن تمنعه من المشاركة أمام بيراميدز

قائمة الزمالك - عودة حفني أمام الإسماعيلي وغياب كهربا وحازم

ليفربول لـ في الجول: طلب صلاح الرحيل؟ غير معقول على الإطلاق

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لا نية مطلقا لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز