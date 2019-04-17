يعاني محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك من إصابة خفيفة بشد في العضلة الخلفية.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وخرج كهربا من قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري مساء غدا الخميس بملعب الجيش في السويس.

وكشف مصدر في للزمالك لـFilGoal.com أن كهربا ينتظر إجراء أشعة على العضلة الخلفية مساء اليوم الأربعاء لمعرفة حجم الإصابة.

وأضاف أن الإصابة في كل الأحوال لن تمنعه عن المشاركة في المباراة المقبلة للزمالك أمام بيراميدز.

ويلعب الزمالك بعد مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ26 للدوري.

كهربا لعب الموسم الحالي مع الزمالك 22 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة.

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