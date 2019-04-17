آس: صلاح طلب الرحيل عن ليفربول بسبب خلافات قوية مع كلوب

تزعم صحيفة "آس" الإسبانية بأن محمد صلاح نجم ليفربول قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مع يورجن كلوب مدرب الفريق.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن محمد صلاح دخل في نقاش قوي مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، أدى في النهاية إلى غضب صلاح وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.

صحيفة "آس" تقول بأن مصدر داخل نادي ليفربول أكد معلومة طلب صلاح الرحيل، وهو ما قد يفتح الباب مجددا لانتقاله إلى ريال مدريد.

وبحسب التقرير، فإن ملاك ليفربول حاولوا التدخل لحل المشكلة بين صلاح وكلوب، مع منح النجم المصري وعودا للسماح له بالرحيل حال إصراره على ذلك بنهاية الموسم.

صحيفة "آس" ذكرت بأن محمد صلاح ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان في ريال مدريد هذ الموسم، ولكنه رغم ذلك يبقى حلا مطروحا وربما يدخل ريال مدريد في الصفقة إذا استقر ليفربول على رحيله.

محمد صلاح انضم إلى ليفربول بداية الموسم المنقضي، ويقدم مع الفريق أداء أسطوريا قاده للحصول على جائزتي هداف الدوري عن الموسم الماضي وأفضل لاعب في الموسم.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 22 هدفا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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