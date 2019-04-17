طبيب منتخب تونس: موسم فرجاني ساسي مع الزمالك انتهى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 16:43

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - سموحة - فرجاني

أكد سهيل الشملي طبيب منتخب تونس أن موسم فرجاني ساسي مع الزمالك انتهى لأنه لن يستطيع اللحاق بالمباريات قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر شهر يونيو المقبل.

وأضاف الشملي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو 93.7 علي راديو أون سبورت إف إم أن ساسي خضع لجراحة ناجحة وسيغيب فترة لن تقل شهر ونصف عن الملاعب.

وقال الطبيب التونسي إن ساسي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل.

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ونفي السهلي معاناة علي معلول لاعب الأهلي من أي مشاكل عضلية وأكد أن اتصاله به مساء أمس كان من أجل الاطمئنان على حالة فرجاني ساسي ومتابعة علاجه ولحاقه بكأس الأمم الإفريقية.

على جانب آخر كشف السهلي أن يوسف المساكني وفخر الدين بن يوسف وفاروق بن مصطفي سيكونوا جاهزين مع الأسبوع القادم بعد انتهاء برنامج العلاج الخاص بهم.

وأوضح أن تونس قررت الاستعداد لكان 2019 من خلال معسكر خارجي لن يكون في مصر سيخوض خلالها نسور قرطاج ثلاث مواجهات منهم مباراة أمام كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا بينما الفرقتين الآخريين سيكونا من إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك برنامج غذائي وطبي متكامل من أجل تلاحم شهر رمضان مع انطلاق البطولة.

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