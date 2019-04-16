بالفيديو – الجوكر يدمر الحلم.. ميسي يقتل يونايتد ويطير ببرشلونة لنصف نهائي الأبطال

يحلم الجميع بعودة تاريخية لكن الجوكر مثل الأفلام يعيث الدمار بين صفوفك ليخرج هو منتصرا ويضحك عليك في النهاية.

وقاد ليونيل ميسي برشلونة للتغلب على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في ملعب كامب نو.

وبذلك تأهل برشلونة إلى نصف النهائي بفضل فوزه في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح ميسي أهداف المباراة في الدقائق 16 و20.

وأتم كوتينيو ثلاثية برشلونة في الدقيقة 70.

وأصبح ذلك التأهل لنصف النهائي هو الأول لبرشلونة منذ عام 2015 حينما سار وقتها للنهائي وفاز باللقب على حساب يوفنتوس.

إذ أن البلوجرانا لم ينجح مطلقا في تخطي الدور ربع النهائي في الثلاث سنوات الأخيرة.

أما مانشستر يونايتد فودع الدور ربع النهائي للمرة الثانية بعد عام 2013 حينما خرج من بايرن ميونيخ آنذاك.

وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من مباراة ليفربول وبورتو لملاقاته في نصف النهائي.

بداية رائعة من الضيوف.. لكن ميسي يقتل الحلم

بداية المباراة كانت رائعة للغاية من مانشستر يونايتد وفي الثانية 30 أضاع راشفورد الذي انفرد بتير شتيجن فرصة هدف محقق بعدما ارتطمت تصويبته بالعارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 12 بعد عرقلة فريد لراكيتيتش لكن الحكم لجأ لتقنية الفيديو وألغاها.

وبعد ذلك سدد راشفورد كرة قوية لكن تير شتيجن تصدى لها بثبات في الدقيقة 14.

وهنا كانت نهاية ظهور يونايتد في اللقاء.

في الدقيقة 16 فشل آشلي يونج في تشتيت الكرة لأكثر من مرة لترتطم الكرة بإيفان راكيتيتش ويخطفها ميسي بعدما هرب من رقابة بوجبا وراوغ فريد ببراعة وسدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لبرشلونة.

أربع دقائق فقط مرت كانت كافية لميسي ليسجل هدفا ثانيا لبرشلونة ويقتل مانشستر يونايتد بعدما سدد كرة بيمناه لم ينجح دي خيا في التصدي لها لتمر أسفل يده وتسكن الشباك.

وراوغ ميسي نظيره فيل جونز ببراعة ثلاث مرات متتالية وفي نهاية الهجمة كاد سيرجي روبرتو يسجل هدفا ثالثا لكن دي خيا تألق وتصدى له.

كوتينيو يا رائع

الشوط الثاني كشهد سيطرة تامة لبرشلونة وسط استسلام كلي لمانشستر يونايتد واعتماد لاعبوه على ارتكاب الأخطاء.

وفي الدقيقة 61 سدد كوتينيو كرة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك دي خيا وتعلن عن الهدف الثالث للبلوجرانا.

وبعد ذلك بدقيقة كاد ميسي يسجل الهدف الرابع بطريقة أكثر من رائعة بعدما سدد الكرة بركلة خلفية مزدوجة لكنها مرت بسلام على يونايتد.

هدأت المباراة قليلا بعد الهدف الثالث للبلوجرانا وأجرى يونايتد تبديلات هجومية بنية تسجيل هدفا شرفيا فيما كان يحاول برشلونة تسجيل هدفا رابعا.

وكاد أليكسيس سانشيز يسجل هدفا ليونايتد في الدقيقة 90 برأسية قوية بعد متابعة عرضية رائعة من ديوجو دالوت لكن تير شتيجن تألق وأبعد الكرة عن الشباك.

وظلت المحاولات مستمرة إلى نهاية اللقاء لكن لم ينجح أي فريق في هز الشباك لتنتهي المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية دون رد ويطير إلى نصف النهائي.

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