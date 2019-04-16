آل الشيخ يعلن اسم ومكان نهائي البطولة العربية 2020

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن نهائي النسخة المقبلة من البطولة العربية سيقام في العاصمة المغربية الرباط.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة، ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".

وتستضيف مدينة العين الإماراتية نهائي البطولة الجارية، والذي يجمع بين النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي.

ووصل النجم الساحلي التونسي إلى النهائي على حساب المريخ السوداني.

أما الهلال السعودي فأقصى مواطنه الأهلي من نصف النهائي أيضا.

ويحمل الترجي التونسي لقب البطولة.

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