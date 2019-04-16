ليلة_الأبطال – ميسي: لعبنا بشكل مذهل ضد يونايتد عدا البداية.. وتعلمنا من درس روما

قال ليونيل ميسي قائد برشلونة إن فريقه قدم مباراة مذهلة أمام مانشستر يونايتد عدا الدقائق الأولى منها.

وسجل ميسي هدفين في فوز برشلونة على يونايتد بثلاثية دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو يوم الأربعاء.

وقال ميسي عقب المباراة: "لعبنا بشكل مذهل وأظهرنا قدرتنا باستثناء الدقائق الأولى التي دخلنا فيها اللقاء بشكل متوتر".

وتابع "لا يمكن أن نبدأ المباريات بمثل ما حدث اليوم فكان يمكن أن نتعرض للخطر".

وأكمل "الآن فزنا وهذه خطوة أخرى للأمام نحو التتويج بالبطولات في نهاية الموسم".

وشدد ليو "تعلمنا من تجربة روما وما حدث العام الماضي بالخروج من ربع النهائي وحسمنا كل شيء لصالحنا اليوم".

وعن منافسه في نصف النهائي بين ليفربول وبورتو قال ميسي: "أي فريق وصل لتلك المرحلة فهو قوي وصعب".

وأضاف "كنت محظوظا في الهدف الثاني ولكن الأهم هو الفوز".

وبسؤاله هل إقصاء يوفنتوس من البطولة على يد أياكس أمستردام يقرب برشلونة من الثلاثية قال: "لا مازال أمامنا العديد من المباريات علينا نخوضها بكل قوة".

وأتم "لا نفكر في الفوز بالثلاثية فكما قلت علينا المضي خطوة بخطوة وألا نسترخي".

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