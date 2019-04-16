بالفيديو – ساسي: العلاج في تونس كان طلبي.. وطبيب نسور قرطاج يوضح الإصابة

كشف فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب نسور قرطاج أن علاجه من الإصابة التي ألمت به في مباراة فريقه ضد حسنية أغادير المغربي في تونس كان طلبه.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث ساسي لموقع اتحاد الكرة التونسي قائلا: "بكائي بعد الإصابة كان بسبب الوجع، وكذلك رغبتي في خدمة الفريق. أنا محبوب للغاية في مصر وخاصة من جمهور الزمالك".

وأردف "أشكر زملائي في النادي لأنهم أهدوا لي الانتصار".

وأكد "مسؤولو منتخب تونس تواصلوا معي عقب المباراة وتواصلوا مع مسؤولي الزمالك، أشكر مسؤولي الزمالك على موافقتهم على علاجي في تونس بناء على طلبي. لدي ثقة في الجهاز الطبي للزمالك وكذلك في أطباء منتخب تونس".

وأضاف "سأخضع لجراحة، والأطباء أكدوا لي أنني سأعود في استعدادات تونس الأولية لكأس أمم إفريقيا".

وفي المقابل تحدث سهيل الشملي طبيب منتخب تونس قائلا إن إصابة ساسي مثلما كشفتها الآشعة التي أجراها الزمالك، كسر في الشظية.

وأكمل "اتفقنا أن لابد من إجراء جراحة، هذا علاج لرياضي وليس شخص عادي، وهذا هو الحل الأمثل".

وأتم "ساسي سيكون جاهزا لمعسكر منتخب تونس".

ساسي سافر الأربعاء إلى بلاده تونس وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ليتم الاستقرار على إجرائه الجراحة بالاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب التونسي ونظيره في الزمالك.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد ذكر في وقت سابق أن ساسي تعرّض لإصابة بكسر فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا سريعا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن طبيب المنتخب التونسي تواصل مع الزمالك، وأبلغه بنتائج الفحوصات، ليتقرر إجراء الجراحة غدا.

وتواصل ساسي مع إدارة ناديه الذين طمأنوه وحثوه على الخضوع للجراحة.

ساسي سيغيب 6 أسابيع على إثر الجراحة قبل أن يخضع للتأهيل.

الجهاز الطبي للزمالك وافق على خضوع لاعبه للجراحة، خصوصا أن الجراحة والتأهيل الطبيعي يستغرقان نفس مدة الغياب.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد التونسي لكرة القدم متفائل بقدرة ساسي على اللحاق بمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر. (طالع التفاصيل)

ساسي خضع للفحوصات في مستشفى بحي مونبليزير في تونس العاصمة، بعد أن ألمت به الإصابة أمام حسنية أغادير يوم الأحد الماضي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ساسي غادر الملعب مصابا في الشوط الأول، والزمالك تمكّن من عبور المباراة العصيبة بفوز قوامه 1-0، ليمر إلى المربع الذهبي للمسابقة.

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