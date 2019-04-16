حارس واتفورد عن الخطأ القاتل أمام أرسنال: أوباميانج سريع للغاية

اعتذر بنيامين أنتوني فوستر حارس مرمى فريقه واتفورد لجماهير فريقه عقب الخطأ القاتل الذي ارتكبه أمام أرسنال.

أرسنال فاز على واتفورد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري بهدف بيير إيميريك أوباميانج بعد خطأ قاتل من فوستر. (طالع التفاصيل)

وقال بن فوستر: "أعتذر للجميع ولجماهير واتفورد".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "كان علي اللعب بشكل أسرع، هذه ليست طريقتي في اللعب".

وواصل "كان يجب أن ألعب الكرة بشكل أسرع ولكن أوباميانج سريع للغاية".

هدف أوباميانج هو الـ 18 له في الدوري هذا الموسم بفارق هدف عن محمد صلاح.

لم ينجح أرسنال في أي مباراة هذا الموسم خارج أرضه من الخروج بشباك نظيفة، والآن في الجولة الـ 34 يحقق ذلك.

ووصل أرسنال للنقطة 66 ليقفز للمركز الرابع بعد 33 مباراة بفارق نقطة عن توتنام الثالث وبالتساوي مع تشيلسي ولكن الأخير لعب 34 مباراة.

مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 64 نقطة من 33 مباراة.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 46 في المركز العاشر.

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