كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري انتظاره الحصول على الموعد النهائي لاستفتاء التعديلات الدستورية، من أجل تحديد مصير مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، ولقاء الأهلي أمام المصري.

الموعد المحدد لمواجهة الأهلي أمام المصري هو الـ 22 من شهر أبريل الجاري، نفس موعد مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، فهل يتغير ذلك؟

يقول عامر حسين: "نحن الآن في انتظار قرار الأمن النهائي بخصوص موعد استفتاء التعديلات الدستورية لحسم مصير مواجهتي الزمالك وبيراميدز، والأهلي والمصري".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمن أبلغنا في وقت سابق برفضه التام إقامة أي مباراة في نفس وقت أيام الاستفتاء".

وأشار "الاستفتاء مُحدد له 3 أيام، ولكن حتى الآن ليس واضحا بشكل نهائي هي الأيام هي 20 و21 و22 من شهر أبريل، أم 23 و24و25 من نفس الشهر".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا كان يوم 22 أبريل ضمن مواعيد الاستفتاء، سيتم ترحيل المواجهتين لما بعد نهاية أيام الاستفتاء".

وأشار "هذا لن يؤثر على الزمالك لأن منافسه في الكونفدرالية (الهلال / النجم الساحلي) سيتواجهان يوم 23 أبريل، أي ستكون نفس مدة الراحة".

وشرح "أخطرنا الاتحاد الإفريقي برغبتنا في إقامة مباراة الهلال والنجم الساحلي يوم 23 أبريل بدلا من 22 من نفس الشهر، ونحن في انتظار الرد النهائي".

وأتم "عقب معرفتي بقرار الأمن بخصوص أيام الاستفتاء، سيتم الإعلان رسميا عن جدول المباريات المتبقية في الدوري المصري".

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

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