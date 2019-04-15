بالفيديو – هدية مقبولة تحقق ما يحدث لأول مرة في الموسم.. أرسنال يضرب واتفورد

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

الصور من حساب بليتشر ريبورت

انتصر أرسنال على واتفورد خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار أرسنال جاء في الدقيقة العاشرة من خطأ قاتل من بن فوستر حارس مرمى واتفورد، ليسجل بيير إيميريك أوباميانج.

الكرة كانت في استحواذ بن فوستر، ومع ضغط أوباميانج، فشل حارس واتفورد في إبعاد الكرة لتصطدم في المهاجم الجابوني وتهز الشباك.

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هدف أوباميانج هو الـ 18 له في الدوري هذا الموسم بفارق هدف عن محمد صلاح.

نقطة التحول بعد الهدف جاءت في الدقيقة 12 عندما تعرض تروي ديني مهاجم واتفورد لبطاقة حمراء مباشرة بسبب "كوع" على لوكاس توريرا.

أرسنال لم يستغل النقص العددي وأهدر أكثر من فرص للتسجيل، بينما واتفورد كان خطيرا للغاية وكاد أن يتعادل أكثر من مرة لولا تألق بيرند لينو حارس المدفعجية.

محترفنا المصري محمد النني جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

مباراة مثيرة شهدت العديد من الأهداف الضائعة لأرسنال وكذلك فرص خطيرة لـ واتفورد مع تألق لينو.

وفي النهاية حصد أرسنال الثلاث نقاط وخرج بشباك نظيفة خارج أرضه وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم.

لم ينجح أرسنال في أي مباراة هذا الموسم خارج أرضه من الخروج بشباك نظيفة، والآن في الجولة الـ 34 يحقق ذلك.

ووصل أرسنال للنقطة 66 ليقفز للمركز الرابع بعد 33 مباراة بفارق نقطة عن توتنام الثالث وبالتساوي مع تشيلسي ولكن الأخير لعب 34 مباراة.

مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 64 نقطة من 33 مباراة.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 46 في المركز العاشر.

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