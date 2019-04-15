بالفيديو – إلى نهائي البطولة العربية.. الهلال يطيح بالأهلي بعد ركلات ترجيح مثيرة

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

الهلال

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال" عقب الفوز على مواطنه أهلي جدة بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح رغم الهزيمة في اللقاء بهدف دون رد.

وحل الهلال ضيفا على الأهلي لملاقاته في ملعب الجوهرة في إياب نصف النهائي وخسر بهدف دون رد سجله باولو دياز في الدقيقة 18.

وذلك الهدف هو أول هدف تستقبله شباك الهلال خلال مشواره في الموسم الجاري من البطولة العربية.

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وكان الهلال فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في شهر مارس الماضي بالنتيجة ذاتها لذا لجأ الفريقان إلى ركلا الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تأخر الهلال في البداية ثم نجح في قلب تأخره بفضل تصديات حارسه عبد الله المعيوف ليقلب الطاولة ويفوز بنتيجة 3-2.

وبذلك يصعد الهلال لملاقاة النجم الساحلي في نهائي البطولة الذي يقام يوم الخميس المقبل في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكان النجم الساحلي تجاوز عقبة المريخ السوداني بفضل الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

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