خطوة نحو البقاء.. إنبي ينفجر ويشعل الجونة برباعية

واصل فريق إنبي محاولاته للبقاء في الدوري المصري هذا الموسم وحقق فوزا كبيرا على الجونة برباعية دون رد ضمن الجولة الـ29 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ولم يخسر إنبي أي مباراة في الدوري خلال أخر 5 مواجهات ليحقق الفوز مرتين والتعادل 3 مرات.

تقدم إنبي مبكرا في الدقيقة 9 بهدف رائع عن طريق محمود قاعود بكعب القدم.

ثم حصل الفريق البترولي على ركلة جزاء بعد عرقلة لوكا لوكومبي من قبل عمر رضوان حارس الجونة ليتقدم أحمد رفعت ويسدد الركلة ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ومن هجمة منظمة واختراق لمنطقة الجزاء من لوكومبي وتمريرة أرضية رائعة نجح محمود غالي أن يضيف الهدف الثالث للفريق البترولي في الدقيقة 64 بعد.

وأخيرا جاء الدور على المتألق لوكومبي ليسجل بنفسه الهدف الرابع لفريق إنبي في الدقيقة الأخيرة من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة وصل إنبي إلى النقطة 30 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 32 في المركز العاشر.

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