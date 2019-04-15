مران الزمالك - جلسة مع جروس لغلق ملف إفريقيا.. والجميع يطمئن على إصابة ساسي

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 20:09

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي فريقه على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري والتي تقام بملعب الجيش في السويس.

وخلال الجلسة حرص الجهاز الفني على تهنئة اللاعبين بالتأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية وضرورة غلق هذا الملف والعودة للتركيز على مباريات الدوري من أجل استعادة الصدارة وبذل الكثير من الجهد للفوز باللقب.

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وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية بالفوز على حسنية أغادير المغربي، لينتظر الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

على جانب آخر أدى اللاعبين الأساسيين تدريبات تأهيلية للتغلب على الإرهاق استعدادا لمواجهة الدراويش.

بينما خاض البدلاء تدريبات قوية تحت إشراف جروس ليطمئن على جاهزية جميع اللاعبين.

وتواجد النجم التونسي فرجاني ساسي في التدريبات ليتوجه إليه الجهاز الفني واللاعبين بالكامل للاطمئنان عليه بعدما تعرض لإصابة قوية أمام حسنية أغادير وتمنى له الجميع العودة السريعة للفريق.

وتعرض ساسي قوية في القدم خلال مباراة أغادير سيغيب على إثرها لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع.

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