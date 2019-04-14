بيان رسمي – الإسماعيلي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري

الأحد، 14 أبريل 2019 - 11:52

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي في بيان رسمي أنه يدرس عدم إذاعة مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز.

وقال الإسماعيلي في بيانه: "فى إطار الحفاظ على حقوق النادي الإسماعيلي التسويقية والمالية ، يدرس مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان عدم إذاعة المباريات المتبقية للفريق فى مسابقة الدوري العام".

وأضاف النادي: "ندرس هذا الأمر بسبب عدم سداد الشركة الراعية مستحقات البث التى تخص النادي الإسماعيلي لديها" .

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وأردف "وصلت مديونية الشركة الراعية إلى مبالغ كبيرة كمستحقات للنادي الإسماعيلي تأخرت الشركة عن سدادها فى الفترات الأخيرة".

وتأتي خطوة الإسماعيلي بعد أيام من تهديد منافسه المقبل، المصري البورسعيدي، بعدم إذاعة مباراته ضد الزمالك بسبب مديونيات برزنتيشن التي لم تسددها للنادي البورسعيدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري المصري بـ36 نقطة ويواجه المصري اليوم الأحد، قبل مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل.ط

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